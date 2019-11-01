Исследование: до 70% россиян не доходят меры социальной поддержки

Большинство россиян не получают положенные им меры социальной поддержки, среди которых социальные выплаты, льготы и компенсации. Эти данные собраны комиссией Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства и озвучены на итоговом форуме «Сообщество».

В опросе, проведенным ОП, приняли участие 10 861 человек из 83 субъектов РФ, 52% из них — многодетные семьи. Выяснилось, что необходимые меры государственной поддержки не получают 69% семей. Из них 35% даже не знают, что им положено по закону. В случае 17% региональные власти не могут предоставить им социальные выплаты и льготы. Отсутствие статуса малоимущей семьи мешает получить выплату 8% семей, еще 6% не успевают оформить необходимые документы. 1% граждан не могут добиться выплат из-за отсутствия прописки.

Из 100% опрошенных лишь 8% заявили, что не нуждаются в мерах социальной поддержки. Оставшиеся 18% не имеют право на получение льгот и выплат от государства.

По данным опроса, 79% респондентов известно о последних мерах государственной поддержки в рамках национального проекта «Демография». Однако из-за ограниченных сроков их проведения воспользоваться ими они не могут. А о выплатах на ребенка родителям-инвалидам и ребенка из неполной семьи не знают более половины семей.

Среди мер соцподдержки наиболее актуальными являются бесплатное питание в школах, прием в детсады без очереди, льготы при оплате услуг ЖКХ, компенсация за дошкольное образование и социальные пособия на приобретение школьной и спортивной формы.

Сложности также вызваны использованием материнского капитала. В частности, его невозможно направить на погашение уже существующей ипотеки, а также чтобы заверить его у нотариуса придется потратиться. Почти половина опрошенных предложила расширить возможности использования маткапитала на ремонт жилья (46%) и приобретение автомобиля (44%).

По мнению респондентов, оптимальные пособия по уходу за ребенком из многодетной семьи составляют 10 тысяч рублей в месяц.

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