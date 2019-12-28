Минобороны планирует принять пистолет «Удав» на вооружение в 2020 году

Российская армия примет на вооружение новый пистолет «Удав» уже в 2020 году. Он должен заменить устаревший пистолет Макарова.

«В текущем году завершены госиспытания пистолета «Удав». В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки», — рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

Разработчиком пистолета является Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех»).

Длина нового оружия — 206 мм, высота — 145 мм, ширина — 36 мм. Для пистолета используются патроны калибра 9 на 21 мм, что позволяет ему поражать цель на расстоянии 50 метров. Магазин рассчитан на 18 патронов. Пистолет обладает относительно небольшой массой — 780 г (в снаряженном виде 980 г).