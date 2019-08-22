Российские конструкторы разработали новый пистолет для спецподразделений

Российский оборонно-промышленный комплекс готовится к выпуску нового компактного пистолета для спецподразделений. Сейчас новое оружие дорабатывается.

«До конца года он пройдет госиспытания», — приводит «РИА Новости» слова источника.

Пистолет рассчитан на патроны 9х18 миллиметров. Другие характеристики пока не раскрываются.

Такой патрон предназначен для стрельбы из пистолетов и пистолетов-пулеметов. Он был создан в НИИ-44 (сейчас ЦНИИТОЧМАШ) и принят на вооружение вместе с пистолетом Макарова в 1951 году. Сейчас имеется несколько модификаций этого патрона.

Ранее сообщалось, что уже в 2019 году на вооружение может быть принят новый пистолет «Удав». Он должен заменить пистолет Макарова.