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Муфтий РТ Самигуллин принял участие в межконфессиональном хоккейном матче

15:18, 28.12.2019
Муфтий РТ Самигуллин принял участие в межконфессиональном хоккейном матче
Фото: dumrt.ru

Накануне в Казани на ледовой арене спортивного комплекса «Зилант» состоялся межконфессиональный хоккейный матч между представителями Духовного управления мусульман (ДУМ РТ), казанской епархии, а также сотрудниками аппарата исполкома города. Об этом на своем официальном сайте сообщает ДУМ РТ.

В качестве капитанов команд выступили муфтий РТ Камиль Самигуллин и благочинный I Казанского округа протоиерей Алексий Чубаков. Игра была приурочена к 100-летию создания ТАССР.

Отмечается, что команды провели матч в смешанных составах, в них присутствовали как мусульмане, так и православные.

Напомним, ранее разгорелся спор между муфтиями, какой регион является столицей российского ислама.

СпортХоккей Татарстан
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