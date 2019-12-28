Муфтий РТ Самигуллин принял участие в межконфессиональном хоккейном матче

Накануне в Казани на ледовой арене спортивного комплекса «Зилант» состоялся межконфессиональный хоккейный матч между представителями Духовного управления мусульман (ДУМ РТ), казанской епархии, а также сотрудниками аппарата исполкома города. Об этом на своем официальном сайте сообщает ДУМ РТ.



В качестве капитанов команд выступили муфтий РТ Камиль Самигуллин и благочинный I Казанского округа протоиерей Алексий Чубаков. Игра была приурочена к 100-летию создания ТАССР.

Отмечается, что команды провели матч в смешанных составах, в них присутствовали как мусульмане, так и православные.

Напомним, ранее разгорелся спор между муфтиями, какой регион является столицей российского ислама.