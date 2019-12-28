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Казань может принять юношеские Олимпийские игры

13:36, 28.12.2019
Казань может принять юношеские Олимпийские игры
Фото: realnoevremya.ru

Казань может провести юношеские Олимпийские игры в 2025 или 2026 году. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«У нас есть весь следующий год для того, чтобы подать заявку на проведение юношеских Олимпийских игр либо в 2025, либо в 2026 году. Даты неизвестны, так как у них меняется регламент — они хотят развести лето с зимой», — передает слова Леонова «Татар-информ».

По словам чиновника, они ждут решения от WADA. Предварительно, к этому вопросу вернутся весной 2020 года.

Ранее сообщалось, что Казань примет Международный конгресс сельской молодежи.

Спорт Татарстан
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