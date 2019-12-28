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В 2020 году Казань примет Международный конгресс сельской молодежи

11:51, 28.12.2019
В 2020 году Казань примет Международный конгресс сельской молодежи
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

В феврале 2020 года столица РТ примет Международный конгресс сельской молодежи.

Форум пройдет 6 по 9 февраля. В Казань съедутся 250 представителей сельской молодежи из 50 субъектов России и 25 стран мира.

«Данная международная площадка позволит изучить и внедрить успешные механизмы развития сельских территорий силами молодежи», — передает «Татар-информ» слова министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова.

Ранее Рустам Минниханов призвал решить вопрос с оплатой труда в агропромышленном комплексе.

Общество Татарстан
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