В 2020 году Казань примет Международный конгресс сельской молодежи
В феврале 2020 года столица РТ примет Международный конгресс сельской молодежи.
Форум пройдет 6 по 9 февраля. В Казань съедутся 250 представителей сельской молодежи из 50 субъектов России и 25 стран мира.
«Данная международная площадка позволит изучить и внедрить успешные механизмы развития сельских территорий силами молодежи», — передает «Татар-информ» слова министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова.
Ранее Рустам Минниханов призвал решить вопрос с оплатой труда в агропромышленном комплексе.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым