Продавец коллекции подстаканников в РТ рассказал об эксклюзивных экземплярах

Фото: «Авито»

Владелец коллекции подстаканников Евгений Никитенко рассказал «Реальному времени» о своей коллекции и уникальных экземплярах.

Евгений работает строителем и увлекается коллекционированием подстаканников. Коллекцию из 220 экземпляров он собрал за шесть лет. Среди них есть экземпляры, представляющие историческую ценность. В основном это дореволюционные подстаканники.

«Царские, дореволюционные, из Польши и Германии. Есть такие редкие, которые не представлены в каталогах. Уже звонили, предлагали купить самые редкие, но я намерен продать коллекцию целиком. Знаю, что для кого-то это космическая цена за кусок железа, но те, кто понимает и болеет этим делом, должны заинтересоваться», — рассказал Евгений Никитенко корреспонденту «Реального времени».

Деньги мужчина направит на лечение родного брата. Ему требуется пересадка почки. Семья планирует отправить родственника на лечение в Германию или Израиль. Для этого им необходимо собрать 5 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на «Авито» появилось объявление о продаже коллекции подстаканников за 2,5 млн рублей.