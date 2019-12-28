В Татарстане продают коллекцию подстаканников за 2,5 млн

На сайте объявлений «Авито» появилось объявление о продаже коллекции подстаканников. По словам продавца, 220 экземпляров собраны по всему миру.

По данным объявления, ни один экземпляр подстаканника не повторяется. Продажа коллекции связана с необходимостью проведения дорогостоящей операции по пересадки почки.

Ранее в Сети разместили объявление о продаже «первого в России Cybertruck».