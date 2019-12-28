В Мордовии 22 сотрудников МЧС и полиции наказали за недостоверные сведения о доходах

В Мордовии после проверки Приволжской транспортной прокуратуры сотрудников ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Мордовия» и Рузаевского ЛО МВД России на транспорте привлекли к дисциплинарной ответственности сразу 22 человек. Все они предоставили недостоверные сведения в декларациях о доходах.

В ходе проверки были выявлены факты отсутствия в ряде справок сведений о счетах в банках, открытых на должностных лиц и членов их семей, сумма остатка денежных средств на которых достигала 120 тысяч рублей. Руководителям внесены представления о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Ранее крупные банки предложили ЦБ дать возможность гражданам добровольно подавать декларации о своих доходах.