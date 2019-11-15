Банки предложили ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Крупные банки предложили ЦБ дать возможность гражданам добровольно подавать декларации о своих доходах, а участникам рынка — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй (БКИ). Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.



«Физическое лицо один раз в год может заявить в любой банк о своем уровне дохода и не будет иметь права менять эти показания в течение года. А банк в течение трех дней передает эти данные в БКИ», — сказал зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.



По его словам, окончательный механизм самодекларирования еще не утвержден, но предложения банков могут быть включены ко второму чтению поправок в закон «О кредитных историях».

Ранее 11 муниципальных чиновников Балтасинского района Татарстана привлекли к ответственности за неполные сведения в декларациях.