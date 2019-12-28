Сетевая компания Татарстана направит 352 млн рублей на прокладку ЛЭП в Казани

ОАО «Сетевая компания» подписало контракт с победителем тендера на прокладку высоковольтной линии электропередач в Казани. Цена контракта составляет 351,6 млн рублей.

Стартовая максимальная цена контракта составляла 399,6 млн рублей. До торгов были допущены три участника. Победитель предложил выполнить обязательства за 351,6 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы аналитической системы «СПАРК-Маркетинг».

Подрядчику должен до сентября 2022 года проложить двухцепную КЛ 110кВ длиной около 2 км от опоры N42/1 кабельно-воздушной линии (КВЛ) «ТЭЦ-1 — Западная» и КВЛ «Новокремлевская — Западная» до подстанции «Заречье» и демонтировать воздушную линию электропередачи.

Ранее сообщалось об аукционе ОАО «Сетевая компания» на строительство высоковольтной кабельной линии электропередачи в Казани.