«Сетевая компания» выделит 400 млн рублей на прокладку ЛЭП в Казани

ОАО «Сетевая компания» объявило аукцион на строительство высоковольтной кабельной линии электропередачи в Казани. Стоимость контракта составит 399,6 млн рублей.

Заявки на участие принимаются до 25 ноября, итоги подведут 10 декабря.

Победитель конкурса должен будет до сентября 2022 года проложить двухцепную КЛ 110 кВ протяженностью около 2 км от опоры N42/1 кабельно-воздушной линии (КВЛ) «ТЭЦ-1 — Западная» и КВЛ «Новокремлевская — Западная» до подстанции «Заречье», а также демонтировать воздушную линию электропередачи аналогичной длины, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что проект генплана Казани предусматривает увод под землю городских воздушных ЛЭП с реконструкцией 318 км существующих линий, строительством 145 новых кабельных линий и 17 новых электроподстанций в дополнение к существующим.