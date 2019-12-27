В «Салават купере» открылся еще один детский сад
Сегодня в ЖК «Салават купере» открылся еще один детский сад «Друзья».
Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, 120 из них — для детей ясельного возраста. В садике будет создана предметно-развивающая среда для формирования основ финансовой грамотности у детей.
В дальнейшем планируется организация преемственности с МБОУ «Политехнический лицей №182», передает пресс-служба мэрии Казани.
В детском саду есть физкультурный и музыкальные залы, методический, логопедический кабинеты, помещение для уроков татарского языка, медицинский блок, прачечная. Также на территории учреждения есть спортивно-игровая площадка.
Кроме того, в садике будут оказываться дополнительные образовательные услуги по направлениям хореография, вокал, театральное мастерство, карате, аэробика, шахматы, скорочтение и другое.
Детский сад построен в рамках нацпроекта «Демография».
Напомним, ранее в ЖК «Салават купере» были открыты два новых детских сада.
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