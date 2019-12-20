В «Салават купере» открыли два новых детсада

В пятницу в казанском ЖК «Салават купере» были открыты два новых детских сада. Они призваны решить проблему с очередями в дошкольных учреждениях района.

Детсад №121 комбинированного вида «ЭврикУм» и татарский детсад №122 «Сэлам» строило ООО «Ак таш». Каждый из них рассчитан на 260 мест, сообщается на сайте мэрии Казани.

Садики оборудованы помещениями для ясельных, младших, средних и старших групп детей. Для каждой группы предусмотрены игровая комната, спальня, раздевалка, буфет. Кроме того, в каждом учреждении есть музыкальный и физкультурные залы, помещения для проведения занятий, медицинские блоки, прачечная и пищеблок.

Отмечается, что на сегодня в «Салават купере» около 1,5 тысячи детей стоят в очереди в детский сад.

Напомним, что накануне в микрорайоне получили заключение о соответствии еще два жилых дома.