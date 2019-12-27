Димитрис Прифтис: «Главная цель УНИКСа — держать темп игры»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея».

«Нам предстоит очень сложная и важная игра. «Енисей» отлично играет в этом в сезоне. В команде отличная химия и баланс. У них отличные скореры и в защите они играют жестко.

Что касается нашей главной цели, то нам нужно удержать под контролем темп игры, так как они не прочь убежать при любой возможности», — сказал Прифтис.

После 10 матчей УНИКС с четырьмя поражениями занимает четвертую строчку в Единой лиге ВТБ, «Енисей» идет на пятом месте.

Напомним, ранее казанцы обыграли турецкую «Дарушафаку» и вышли в топ-16 Еврокубка.