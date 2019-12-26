Генерал Гареев будет похоронен на федеральном мемориальном кладбище

Легендарный генерал армии Махмут Гареев будет похоронен завтра на Федеральном военном мемориальном кладбище. Прощальный джаназа-намаз (погребальная молитва) назначен на 8.00.

Церемония пройдет в Московской соборной мечети. Прощание на кладбище начнется в 10.00.

«Генерала армии, президента Академии военных наук, доктора военных и исторических наук Махмута Ахметовича Гареева похоронят 27 декабря на Федеральном военном мемориальном кладбище. Прощание и похороны состоятся завтра», — говорится в сообщении полпредства РТ в РФ.

Напомним, что Махмут Гареев скончался 25 декабря в возрасте 96 лет. Он прослужил в армии более 50 лет. Участвовал в Великой Отечественной войне. Дослужился до замначальника Генштаба Вооруженных сил СССР. Был президентом Академии военных наук с 1995 года.