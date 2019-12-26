Песков оценил, каким был уходящий год для Кремля

Уходящий, 2019 год стал для Кремля очередным годом напряженной работы, целью которой является повышение благосостояния россиян. Каждый год наполнен как радостными, так и провоцирующими трудности событиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, каждый год наполнен событиями, которые вызывают трудности, и также радостными событиями. Дело в пропорции этих событий, которая меняется из года в год», — передают его слова «РИА Новости».

Песков также напомнил о словах Путина о том, что большинство россиян не ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации нацпроектов. «Поэтому, конечно, это вызывает определенные эмоциональные оценки», — заявил пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, каким был этот год для Кремля, Песков ответил, что год был рабочим. «Президент рассказывал, что, безусловно, есть определенные трудности в экономике, хотя общая стабильность абсолютно обеспечена и гарантирована», — отметил он.