Путин засомневался в том, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации нацпроектов.

«И, конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение», — отметил глава государства на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, об этом свидетельствуют опросы общественного мнения различными структурами, в том числе Федеральной службой охраны.

Помимо этого, Путин отметил, что в числе сфер, где пока не удалось достигнуть запланированного, осталось снижение смертности в стране.

«Снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, сделать это пока не удалось», — передает его слова «Интерфакс».