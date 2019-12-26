Орешкин назвал факторы, сдерживающие рост российской экономики

Социальное неравенство и бедность являются одними из важнейших проблем, ограничивающими рост российской экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Там, где мы отстаем от запланированной динамики по национальным целям развития — это вопросы бедности и неравенства, здесь практически нет улучшения в этом году и это очень серьезная проблема, я все время это повторяю», — отметил министр.

Орешкин уточнил, что в новом году следует обратить на эти факторы особое внимание, передает «РИА Новости» его слова.

Ранее правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста в размере не менее 3% с 2021 года.

