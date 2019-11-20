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СМИ: в правительстве РФ создадут новый орган управления по обеспечению экономического роста

07:44, 20.11.2019
СМИ: в правительстве РФ создадут новый орган управления по обеспечению экономического роста
Фото: pixabay.com

Правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста в размере не менее 3% с 2021 года. Их проведением займется правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы над реформами министерство предлагает создать новый специальный орган управления.

По предложению министра экономического развития Максима Орешкина, этим органом должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Ее может возглавить подкомиссию сам глава ведомства.

В план работы комиссии входят улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционного спроса, повышение эффективности рынка труда, развитие конкуренции; технологическое и инновационное развитие, увеличение рынка сбыта российских товаров и услуг, пишет РБК.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России.

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