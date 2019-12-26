В Верховном суде РТ стартует процесс по делу наркодельцов с тигром

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана приступит к рассмотрению уголовного дела президента благотворительного фонда «Здоровые дети» Джавида Магеррамова и братьев Шамсутдиновых, которые обвиняются в незаконном производстве наркотиков на территории Набережных Челнов и Тукаевского района.

Вину все трое не признают, на заседание пришли в медицинских масках, — передает из суда журналист «Реального времени».



После задержания у предполагаемого организатора бизнеса Магеррамова полицейские забрали тигренка Луну, судьбу которого позже по прокурорскому иску решал суд.

По версии обвинения, нарколабораторию Магеррамов развернул в помещении своего же фонда. Также для хранения и производства дури использовался арендованный автомобиль «Газель-Баня».