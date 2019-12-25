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Арские казармы в Казани попали в список «жутких архитектурных потерь» Варламова

15:01, 25.12.2019
Арские казармы в Казани попали в список «жутких архитектурных потерь» Варламова
Фото: realnovremya.ru Гуландам Фатхуллина

Арские казармы в Казани, которые снесли в мае этого года, вошли в список «жутких архитектурных потерь» блогера-урбаниста Ильи Варламова.

Здания были включены в список строений, обладающих признаками объектов культурного наследия, однако конкретного решения по этому вопросу принято не было. Разбор зданий приостанавливали в марте в связи с широким общественным резонансом — казанцы протестовали против сноса казарм и требовали их сохранить, даже собирали подписи в защиту объектов.

По мнению Варламова, снос исторического комплекса — «хороший пример того, как, уничтожая исторические здания, можно испоганить целый район».

«Эпопея с Арскими казармами тянулась очень долго, но в итоге победила жадность», — отметил он.

Ранее Илья Варламов опубликовал пост о горах в Ишимбайском и Стерлитамакском районах Башкирии. Он поддержал защитников шиханов и выступил против уничтожения Куштау.

ОбществоИнфраструктураИстория Татарстан
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