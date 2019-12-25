Мухаметшин: «Мы будем давать согласие на выдвижение Минниханова на очередной президентский срок»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что если Рустам Минниханов изъявит желание принимать участие в выборах президента Татарстана в 2020 году, партия «Единая Россия» готова его поддержать.

«Если действующий президент Минниханов, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» в Москве, выдвинет свою кандидатуру, даст согласие, мы готовы его от «Единой России» выдвинуть [на очередной срок], ибо очень согласованно вместе добиваемся успехов и работаем без проблем», — отметил глава парламента.

Мухаметшин уточнил, что Рустам Минниханов может пойти на еще один президентский срок. «Ранее парламенты наделяли полномочиями первого лица — президента, главы. Это была одна форма. Сегодня же в законе написано: «Всенародно избирается», — объяснил он.

Спикер татарстанского парламента напомнил, что Минниханов избирался и всенародно, получил 94% поддержки на выборах.

«Он опирался на эту поддержку, и я думаю, что его срок исчисляется подряд избранием всем населением. И это не противоречит, по мнению наших специалистов и юристов, тезису о том, что свыше двух сроков подряд не избираются. Избираются! Мы будем давать согласие на его выдвижение», — сказал Мухаметшин.

Ранее Рустам Минниханов заявил, что еще не принял решение о собственном участии в выборах президента Татарстана в 2020 году.

