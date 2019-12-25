Председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев стал лауреатом конкурса «Руководитель года в Республике Татарстан — 2019»

Председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев победил в номинации «За цифровую трансформацию предприятия». Престижную награду на торжественной церемонии в КРК «Пирамида» руководителю банка вручил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



По мнению жюри конкурса, победа в номинации стала следствием высокого уровня цифровизации в Ак Барс Банке и внедрения крупных инновационных проектов. В 2019 году банк занял почетное пятое место среди 30 российских банков по степени цифрового развития по версии фонда «Сколково». «Ак Барс Онлайн» (16+) входит в тройку лучших мобильных и интернет-банков по версии Markswebb Rank & Report. В этом году в рейтинге аналитического агентства банк впервые вошел в топ-3 самых эффективных дистанционных банков для малого бизнеса в России.



Ак Барс Банк запустил ряд крупных масштабных цифровых проектов — сбор биометрических данных и регистрацию клиентов в Единой биометрической системе, переводы по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей, сервис для самозанятых. Финансовая организация запустила пилоты в области блокчейна — цифровые банковские гарантии, электронные ипотечные закладные и другие технологические решения.



Конкурс «Руководитель года» проводится в республике с 2002 года с целью обеспечить общественное признание и распространение положительного опыта лучших руководителей организаций и предприятий Татарстана.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал