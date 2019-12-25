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Казань примет всероссийские соревнования по боксу

10:51, 25.12.2019
Казань примет всероссийские соревнования по боксу
Фото: KZN.RU

В Казани с 25 по 28 декабря пройдут всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Айрата Хаматова.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в столицу РТ съедутся более 100 сильнейших боксеров из 25 регионов страны. Татарстан будут представлять 30 спортсменов.

Турниры пройдут в казанском Центре бокса и настольного тенниса. Победители получат звания мастеров спорта России по боксу.

Ранее на стадионе «Трудовые резервы» прошел турнир по конькобежному спорту «Олимпийские надежды».

Общество Татарстан
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