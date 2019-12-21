В Казани пройдет турнир по конькобежному спорту

В Казани на стадионе «Трудовые резервы» с 23 по 25 декабря пройдет турнир по конькобежному спорту «Олимпийские надежды».

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из Ульяновска, Чебоксар, Новочебоксарска, Мурома, Зеленодольска, Набережных Челнов, Саратова, Кайбиц и Казани.

Спортсмены будут соревноваться в пяти возрастных группах. Открытие соревнований состоится 24 декабря в 10.00, передает пресс-служба мэрии Казани.