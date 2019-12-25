Голикова признала, что оптимизация в здравоохранении была ужасна

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» признала, что программа оптимизации в области здравоохранения был проведена ужасно.

«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — отметила Голикова в эфире телеканала «Россия-1».

Она назвала виновными как центр, так и регионы. Теперь необходимо думать об исправлении ситуации.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» изучила ситуацию и выяснила, что Татарстан отстает от среднероссийского уровня по ряду показателей заработка врачей.