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Быков о «зеленом дерби» в Давосе: «Даже не был в курсе, в Швейцарии рекламы не было»

21:09, 24.12.2019
Быков о «зеленом дерби» в Давосе: «Даже не был в курсе, в Швейцарии рекламы не было»
Фото: hcsalavat.ru

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков, ныне проживающий в Швейцарии, прокомментировал проведение матча уфимцев против «Ак Барса» в Давосе.

«Только сегодня посмотрел новости на сайте КХЛ и увидел, что «Салават Юлаев» играл с «Ак Барсом» в Давосе.

Был даже не в курсе, что этот матч готовился. Никакой рекламы в Швейцарии не было», — сказал Быков.

Накануне «Салават Юлаев» одержал победу в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3 от) в Швейцарии. В «Реальном времени» вышел материал, посвященный прошедшему «зеленому дерби».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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