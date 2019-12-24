«Нефтехимик» и «Ак Барс» произвели обмен

Нападающий Радель Фазлеев в результате обмена между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» стал игроком казанского клуба. Об этом сообщает официальный сайт нижнекамцев.

Взамен «Нефтехимик» получил денежную компенсацию за игрока.

В составе нижнекамской команды Фазлеев провел 14 матчей и отметился 3 результативными передачами. «Нефтехимик» поблагодарил хоккеиста за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, Фазлеев является воспитанником системы «Ак Барса». В профессиональной карьере выступал за команды «Ирбис», «Барс», «Калгари Хитмен», «Лихай Вэлли Фантомс» и «Рединг Роялс». На клубном уровне сыграл 344 матча, в которых набрал 201 (59+142) очко.

В составе молодежной сборной России U20 Фазлеев становился серебряным призером чемпионата мира 2016 года.



Ровно год назад Фазлеев вернулся из Северной Америки и подписал контракт с казанцами, но в составе «Ак Барса» он закрепиться не сумел и был обменян в «Нефтехимик».