«Ак Барс» объявил о переходе Фазлеева

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Раделем Фазлеевым, соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19. 22-летний форвард будет выступать за «барсов» под номером 52, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Радель Фазлеев – нападающий, родился 7 января 1996 года в Казани. Воспитанник системы «Ак Барса». В профессиональной карьере выступал за команды «Ирбис», «Барс», «Калгари Хитмен», «Лихай Вэлли Фантомс» и «Рединг Роялс». На клубном уровне сыграл 344 матча, в которых набрал 201 (59+142) очко.

В составе молодежной сборной России U20 Фазлеев становился серебряным призером чемпионата мира 2016 года.