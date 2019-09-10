В Казани прокурор запросил 8 лет для обвиняемого в уводе 300 млн рублей

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Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовали судебные прения по делу директора ООО «Лидертрейд» Ильи Застелы, сына представителя Общественной палаты РТ.



Гособвинитель Рамиль Галеев попросил признать его виновным по 11 эпизодам мошенничества с общим ущербом 294 млн рублей и отправить на 8 лет в колонию общего режима.

Представитель потерпевших адвокат Андрей Петров позицию обвинения поддержал.

Защита будет выступать завтра. Ранее подсудимый Застела признал вину в аферах с деньгами физических лиц, заявляя о непричастности к хищению средств потерпевших организаций.

По версии ГСУ МВД Татарстана и прокуратуры, предприниматель брал деньги у знакомых под некие операции — вроде перепродажи машин и оптовых закупок гигиенической продукции «ниже заводской стоимости», часть возвращал в виде «прибыли», а далее кормил кредиторов «завтраками».