В Казани и Уфе «островки» в торговых центрах торгуют подделками

В Казани и Уфе магазины-«островки» в торговых центрах торгуют подделками.

Как сообщает «Коммерсант», со ссылкой на исследование BrandMonitor, 69% продавцов на «островках» в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске знают, что продают контрафакт.

По данным издания, годовой оборот нелегальных товаров в точках продаж островного типа (киоски и небольшие прилавки) в ТЦ превышает 25 млрд рублей. Доля контрафакта в точках островной торговли доходит до 60%, в основном это детские игрушки, аксессуары для электроники, сумки и рюкзаки.

В таких точках 73% опрошенных россиян совершают покупки, 13% довольно регулярно. 60% — от случая к случаю в период праздников, включая Новый год и Рождество.

Ранее сообщалось, что магазин федеральной сети одежды «5 карманов» в казанском ТЦ «Кольцо» закроют в январе этого года.

