В казанском ТЦ «Кольцо» закрывают магазин «5 карманов»

Магазин федеральной сети одежды «5 карманов» в казанском ТЦ «Кольцо» закроют в январе этого года. Об этом сообщили читатели «Реального времени», информацию в издании подтвердили в самом магазине.

В магазине пояснили, что будут принимать посетителей и производить ликвидацию товара до 8 января, еще несколько дней будут сдавать помещение арендатору. При этом в Казани остается еще три магазина сети в крупных торговых центрах.

Всего сеть насчитывает 79 магазинов по всей России.

Ранее СМИ сообщали, что в России закроется часть магазинов сети Spar.