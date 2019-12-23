Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» в Швейцарии посетили 4 264 зрителя. Вместимость арены — 7 800

Стала известна посещаемость вынесенного матча регулярного первенства КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» в Швейцарии.

На встречу пришли 4 264 зрителя, при том что арена «Айсштадион» в Давосе имеет вместительность в 7 800 человек.

Вице-президент лиги Георгий Кобылянский считает, что на заполняемость трибун повлияла дождливая погода.

«Мы очень рады, что проводим здесь этот матч. С точки зрения организации, огромное спасибо организаторам Кубка Стэнли. Лед высочайшего качества, в целом по хоккейным операциям прошло все хорошо. Думаю, что немножко не повезло с погодой, было бы больше зрителей», — сказал Кобылянский.

Напомним, перед началом встречи организаторы матча перепутали гимн России и включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, образца 90-х годов.