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На матче «Ак Барса» и СЮ в Давосе перепутали гимн России

22:57, 23.12.2019
На матче «Ак Барса» и СЮ в Давосе перепутали гимн России
Фото: ak-bars.ru

В швейцарском Давосе организаторы вынесенного хоккейного матча казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» перепутали гимн России. Вместо него зазвучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки, служившая гимном с 1991 по 2000 годы.

После ошибки организаторов болельщики российских команд исполнили национальный гимн без общего музыкального сопровождения, передает ТАСС.

Напомним, что с 2001 года в качестве национального гимна в России утвердили музыку советского гимна со словами Сергея Михалкова.

Напомним, что в последней встрече казанцы обыграли уфимцев.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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