На матче «Ак Барса» и СЮ в Давосе перепутали гимн России
В швейцарском Давосе организаторы вынесенного хоккейного матча казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» перепутали гимн России. Вместо него зазвучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки, служившая гимном с 1991 по 2000 годы.
После ошибки организаторов болельщики российских команд исполнили национальный гимн без общего музыкального сопровождения, передает ТАСС.
Напомним, что с 2001 года в качестве национального гимна в России утвердили музыку советского гимна со словами Сергея Михалкова.
Напомним, что в последней встрече казанцы обыграли уфимцев.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым