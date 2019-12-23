Кабмин Татарстана утвердил новый инвестмеморандум

Правительство Татарстана приняло новый инвестиционный меморандум на период с 2020 по 2022 год.

Документ принят для «повышения эффективности взаимодействия участников инвестиционной деятельности».

Приоритетными меморандум называет инвестпроекты, связанные с нацпроектами, одобренные специальной рабочей группой правительства РФ, соответствующие республиканской Стратегии-2030 и связанные с празднованием 100-летия ТАССР.



Напомним, в предыдущие инвестмеморандумы включались списки конкретных проектов. Таких как строительство комплекса по сжижению природного газа на территории Тюлячинского района РТ или размещение кладбища с устройством мемориальной

зоны в Набережных Челнах.

