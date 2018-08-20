В инвестмеморандум РТ включили комплекс по сжижению газа и два энергоблока Казанской ТЭЦ

Кабмин РТ внес изменения в инвестиционный меморандум на 2018 год. Соответствующее постановление 15 августа подписал и.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Так, в перечь проектов вошли строительство комплекса по сжижению природного газа на территории Тюлячинского района РТ, и постройка двух энергоблоков Казанской ТЭЦ-1 общей установленной мощностью 230 МВт. Также в список включили размещение кладбища с устройством мемориальной зоны в Набережных Челнах.

Ранее правительство РТ включило в инвестмеморандум проекты новых заводов китайской Haier.