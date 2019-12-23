В Госдуме одобрили идею запретить продажу никотиносодержащих изделий

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал постановление к правительству с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукциии.

«Инициатива, безусловно, правильная. И надо наводить порядок в этом вопросе. Тем более что ситуация достаточно критическая. В образовательных учреждениях эту продукцию распространяют и на нее подсаживают... Я поддерживаю инициативу Совета Федерации», — передает его слова RT.

Также Нилов обратил внимание на необходимость бороться с курением как с явлением.

Напомним, депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

Ранее сообщалось, что в Татарстане разработан законопроект, который запрещает продажу никотиносодержащей продукции и электронных сигарет несовершеннолетним. За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 150 тыс. рублей.

