Совет директоров «Татнефти» прекратил полномочия члена правления Рафаэля Нурмухаметова

Рафаэль Нурмухаметов освобожден от полномочий члена правления «Татнефти». Его полномочия прекращены в связи с выходом на пенсию.

Об освобождении должности Нурмухаметова стало известно после заседания совета директоров в понедельник.

«На основании пункта 2.5 Положения о Правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина прекратить полномочия члена Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Нурмухаметова Рафаиля Саитовича», — говорится в решении совета директоров.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос о составе правления.