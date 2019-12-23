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Совет директоров «Татнефти» прекратил полномочия члена правления Рафаэля Нурмухаметова

12:48, 23.12.2019
Совет директоров «Татнефти» прекратил полномочия члена правления Рафаэля Нурмухаметова
Фото: tatarstan.ru

Рафаэль Нурмухаметов освобожден от полномочий члена правления «Татнефти». Его полномочия прекращены в связи с выходом на пенсию.

Об освобождении должности Нурмухаметова стало известно после заседания совета директоров в понедельник.

«На основании пункта 2.5 Положения о Правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина прекратить полномочия члена Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Нурмухаметова Рафаиля Саитовича», — говорится в решении совета директоров.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос о составе правления.

Общество Татарстан
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