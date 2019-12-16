Совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос о составе правления
23 декабря состоится совет директоров ПАО «Татнефть». В повестку включены семь вопросов, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации:
- об итогах исполнения бюджета за 11 месяцев 2019 года и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2020 года;
- основные направления повышения эффективности в области ремонта скважин;
- об эффективности геолого-разведочных работ за 2019 год;
- возможности стратегической диверсификации на основе ключевых компетенций и конкурентных преимуществ;
- о составе правления ПАО «Татнефть»;
- о плане работы совета директоров компании на первое полугодие 2020 года;
- об определении денежной оценки недвижимого имущества ПАО «Татнефть», отчужденного в результате заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО».
Ранее сообщалось, что «Татнефть» присоединила управление консолидированной финансовой отчетности к управлению бухгалтерской отчетности.ПромышленностьНефть Татарстан
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