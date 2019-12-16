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Совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос о составе правления

15:15, 16.12.2019
Совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос о составе правления
Фото: tatarstan.ru

23 декабря состоится совет директоров ПАО «Татнефть». В повестку включены семь вопросов, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации:

  • об итогах исполнения бюджета за 11 месяцев 2019 года и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2020 года;
  • основные направления повышения эффективности в области ремонта скважин;
  • об эффективности геолого-разведочных работ за 2019 год;
  • возможности стратегической диверсификации на основе ключевых компетенций и конкурентных преимуществ;
  • о составе правления ПАО «Татнефть»;
  • о плане работы совета директоров компании на первое полугодие 2020 года;
  • об определении денежной оценки недвижимого имущества ПАО «Татнефть», отчужденного в результате заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО».

Ранее сообщалось, что «Татнефть» присоединила управление консолидированной финансовой отчетности к управлению бухгалтерской отчетности.

ПромышленностьНефть Татарстан
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