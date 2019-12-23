В Татарстане уволилась чиновница после участия школьников в учениях МВД

Начальник районного отдела образования уволилась после инцидента с «учениями» местного отдела МВД России с участием школьников в Тукаевском районе Татарстана. Минобрнауки республики проводит служебное расследование.

«По данному факту Министерством образования и науки Татарстана сформирована комиссия для проведения служебного расследования, со вчерашнего дня она работает на месте... По информации отдела образования Тукаевского муниципального района, начальник отдела уволилась», — сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь министерства Алсу Мухаметова.

Она уточнила, что в план Министерства образования РТ данное мероприятие не входило. Также отмечается, что по итогам служебного расследования будут приняты соответствующие меры.

Напомним, что ряд СМИ опубликовал информацию о том, что сотрудники Росгвардии в селе Новотроицкое проводили учения со школьниками и якобы отрабатывали с ними действия в условиях массовых беспорядков. В пресс-службе Росгвардии по РТ опровергли участие своих сотрудников в учениях со школьниками. Выяснилось, что тактико-строевые занятия проводились отделом МВД России по Тукаевскому району РТ.

