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В Татарстане уволилась чиновница после участия школьников в учениях МВД

10:21, 23.12.2019 2
В Татарстане уволилась чиновница после участия школьников в учениях МВД
Фото: realnoevremya.ru

Начальник районного отдела образования уволилась после инцидента с «учениями» местного отдела МВД России с участием школьников в Тукаевском районе Татарстана. Минобрнауки республики проводит служебное расследование.

«По данному факту Министерством образования и науки Татарстана сформирована комиссия для проведения служебного расследования, со вчерашнего дня она работает на месте... По информации отдела образования Тукаевского муниципального района, начальник отдела уволилась», — сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь министерства Алсу Мухаметова.

Она уточнила, что в план Министерства образования РТ данное мероприятие не входило. Также отмечается, что по итогам служебного расследования будут приняты соответствующие меры.

Напомним, что ряд СМИ опубликовал информацию о том, что сотрудники Росгвардии в селе Новотроицкое проводили учения со школьниками и якобы отрабатывали с ними действия в условиях массовых беспорядков. В пресс-службе Росгвардии по РТ опровергли участие своих сотрудников в учениях со школьниками. Выяснилось, что тактико-строевые занятия проводились отделом МВД России по Тукаевскому району РТ.

ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:14
    даже детей эти гвардейцы уже используют, как грушу для битья (((
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  • Анонимно 11:15
    Учения проводило МВД, а уволилась чиновница из минобра!
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