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Росгвардия Татарстана опровергла учения со школьниками в Тукаевском районе

15:41, 22.12.2019
Росгвардия Татарстана опровергла учения со школьниками в Тукаевском районе
Фото: wikipedia.org Vitaly V. Kuzmin

Росгвардия Татарстана опровергла участие своих сотрудников в учениях со школьниками в Тукаевском районе республики.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что сотрудники Росгвардии в селе Новотроицкое проводили учения со школьниками и якобы отрабатывали с ними действия в условиях массовых беспорядков.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан, не соответствует действительности. Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют», — сообщили «Реальному времени» в Управлении Росгвардии по РТ.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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