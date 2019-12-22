Росгвардия Татарстана опровергла учения со школьниками в Тукаевском районе
Росгвардия Татарстана опровергла участие своих сотрудников в учениях со школьниками в Тукаевском районе республики.
Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что сотрудники Росгвардии в селе Новотроицкое проводили учения со школьниками и якобы отрабатывали с ними действия в условиях массовых беспорядков.
«Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан, не соответствует действительности. Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют», — сообщили «Реальному времени» в Управлении Росгвардии по РТ.ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым