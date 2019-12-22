В МВД Татарстана прокомментировали учения со школьниками в Тукаевском районе

МВД Татарстана начало проверку по факту учений с участием школьников в Тукаевском районе республики.

Как объяснили ТАСС в ведомстве, 20 декабря на территории школы в Новотроицке по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району РТ проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. По согласованию с администрацией школы в качестве статистов были привлечены учащиеся 9 класса школы.

Во время занятий действия правонарушителей имитировали сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Все школьники находились под контролем педагогов, ни один из них не пострадал.

«Назначена служебная проверка по фактам нарушений, допущенных при организации тактико-строевых занятий с личным составом отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан», — передает информагентство.

Также в МВД уточнили, что участие гражданских лиц не было согласовано с руководством. Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в пресс-службе МВД.

Напомним, ряд СМИ опубликовал информацию о том, что сотрудники Росгвардии в селе Новотроицкое проводили учения со школьниками и якобы отрабатывали с ними действия в условиях массовых беспорядков.

Позже в пресс-службе Росгвардии по РТ опровергли участие своих сотрудников в учениях со школьниками.

