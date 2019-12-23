В Татарстане мужчина устроил стрельбу из ружья

В Бугульме 32-летний мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья прямо на улице. После того, как ему отрезали пути бегства, он сдался полицейским.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря. Местный житель устроил пальбу из ружья в воздух. Полицейские пытались его задержать, однако он скрылся на автомобиле «Митсубиси». Об этом со ссылкой на оренбургское управление МВД России сообщает «Комсомольская правда».

Татарстанские полицейские обратились за помощью к бугурусланским коллегам в Оренбургской области. Те выставили два экипажа ГИБДД возле села Соковка и заблокировали дорогу автомобилем КАМАЗ. Сообщается, что в блокировке трассы также участвовали два автомобиля сотрудников полиции и одна машина Росгвардии.

Совместными усилиями мужчину задержали. После переговоров он сам сдался правоохранителям и отдал оружие.

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