Владимир Плющев: «Если в Казани возникли вопросы к Ткачеву, то они появятся и к Зарипову»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Плющев поделился мнением о расставаниях клуба с казанскими воспитанниками после прихода на пост наставника Дмитрия Квартальнова.

— «Ак Барс» уже расстался с вратарем Гариповым и, по слухам, вот-вот расстанется с другим хоккеистом с казанской афиши — центрфорвардом Ткачевым. Сенсация?

— В случае с Гариповым, молодым, но уже многое доказавшим воспитанником клуба, — да, видимо, он не сработался с новым штабом. В истории с Ткачевым, интересным нападающим, игровичком, все скорее логично — в систему нынешнего «Ак Барса» таким хоккеистам вписаться крайне тяжело.

Судя по кадровой политике «Ак Барса», главный тренер клуба Дмитрий Квартальнов получил карт-бланш. Это проявление большого доверия, но это и большая ответственность, которая в случае поражений быстро потянет вниз.

— Может ли в Казани следующим на выход стать знаменитый капитан Зарипов?

— Чтобы дать точный ответ, нужно находиться внутри команды. Но мы все знаем, в какой хоккей играет такой мастер, как Зарипов, это, сами понимаете, отнюдь не «бей — беги». Поэтому если возникают вопросы к Ткачеву, то они рано или поздно могут возникнуть и к Зарипову, — считает Плющев.

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» планирует обменять нападающего Владимира Ткачева в «Локомотив».