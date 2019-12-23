СМИ: «Ак Барс» может обменять Ткачева на Санникова и Аверина из «Локомотива»

«Ак Барс» готовится обменять воспитанника казанской школы нападающего Владимира Ткачева в ярославский «Локомотив». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Чемпионат».

Ожидается, что Ткачев будет обменен сразу на двух хоккеистов «Локомотива» — нападающих Степана Санникова и Николая Аверина.

По сообщению источника, основным инициатором сделки выступает главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Наставник казанцев хорошо знаком с данными хоккеистами по своей прошлой работе в ярославском клубе. При этом Квартальнов считает, что Ткачев не подходит под нынешнюю систему игры «Ак Барса».

Ранее стало известно, что казанцы планируют обменять двух своих хоккеистов на защитника «Трактора» Ессе Виртанена. Финский игрок обороны остался не включенным в заявку челябинской команды на предстоящее выездное турне.

Напомним, сегодня «Ак Барс» проведут вынесенный матч КХЛ против «Салавата Юлаева» в швейцарском Давосе.