Адам Рейдеборн: «Я только переехал в Казань, но уже ощутил особый дух матчей с «Салаватом»

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился ожиданиями от матча против «Салавата Юлаева», который пройдет в швейцарском Давосе.

«Надеемся, что арена в Давосе будет заполнена и местным болельщикам понравится матч.

Я только минувшим летом переехал в Казань, но уже успел ощутить особый дух противостояния нашей команды с «Салаватом Юлаевым».

Думаю, швейцарская публика тоже проникнется этим, что повысит популярность КХЛ в Европе», — сказал Рейдеборн.

Напомним, на прошлой неделе «Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели матч в стиле «ретро» в старом дворце спорта в Казани. О перипетиях встречи можно почитать в материале «Реального времени».