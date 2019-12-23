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Кот Мостик останется на Крымском мосту после его открытия

07:17, 23.12.2019
Кот Мостик останется на Крымском мосту после его открытия
Фото: @cat_the_most

Хранитель моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик останется на Крымском мосту. На этот раз Мостик будет контролировать движение поездов.

Сообщается, что коту уже поступают новые предложения о работе. Но к их рассмотрению он приступит только после того, как покинет Крымский мост, передают «Известия».

22 декабря начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков объявил, что железнодорожная часть Крымского моста готова принимать первые поезда. Мостик также проинспектировал эту часть дороги.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.

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