Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин примет участие в понедельник, 23 декабря, в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга страны, передает пресс-служба Кремля.
Ранее Владимир Путин побывал в Набережных Челнах на заводе КАМАЗ.
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