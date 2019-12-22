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Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

17:53, 22.12.2019
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Фото: flickr.com

Президент России Владимир Путин примет участие в понедельник, 23 декабря, в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.

В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга страны, передает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин побывал в Набережных Челнах на заводе КАМАЗ.

ОбществоВластьИнфраструктура
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