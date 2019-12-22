В Татарстане лоб в лоб столкнулись «Жигули» и «Лада Гранта», двое человек погибли

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В Сармановском районе Татарстана в результате столкновения лоб в лоб «Жигулей» с «Ладой Грантой» погибли два человека.

ДТП произошло вчера вечером на 30-м километре трассы Заинск — Сарманово. Водитель «Жигулей» попытался выйти на обгон в запрещенном месте и столкнулся с «Ладой Грантой».

В результате аварий водитель «Лады» погиб на месте, 17-летний пассажир «Жигулей» скончался в больнице.Еще три пассажира были госпитализированы, передает «Татар-информ».