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Происшествия

В Татарстане лоб в лоб столкнулись «Жигули» и «Лада Гранта», двое человек погибли

14:35, 22.12.2019
В Татарстане лоб в лоб столкнулись «Жигули» и «Лада Гранта», двое человек погибли
Фото: соцсети

В Сармановском районе Татарстана в результате столкновения лоб в лоб «Жигулей» с «Ладой Грантой» погибли два человека.

ДТП произошло вчера вечером на 30-м километре трассы Заинск — Сарманово. Водитель «Жигулей» попытался выйти на обгон в запрещенном месте и столкнулся с «Ладой Грантой».

В результате аварий водитель «Лады» погиб на месте, 17-летний пассажир «Жигулей» скончался в больнице.Еще три пассажира были госпитализированы, передает «Татар-информ».

ПроисшествияАвто Татарстан
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